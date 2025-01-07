Военнообязанный не хотел идти в ТЦК: он выиграл суд против военкомата

Житель Львовской области добился в суде признания неправомерных действий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Причиной обращения стало игнорирование его заявления на получение отсрочки от мобилизации, поданной по почте.

ТЦК проиграл суд по отсрочке от мобилизации

Студент Дрогобычского государственного педагогического университета в июле 2024 года направил документы для получения почтой отсрочки от мобилизации. Однако представители ТЦК заявили, что не будут рассматривать документы студента, а для отсрочки нужно прийти в военкомат лично. Не соглашаясь с таким требованием, мужчина обратился в суд.

Дело рассмотрела судья Львовского окружного административного суда Ирина Чаплик, изучившая материалы дела и заслушавшая аргументы сторон.

"Ни порядком №1487, ни порядком №560 не предусмотрена обязанность личного посещения ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", — сообщила судья и подтвердила, что военнообязанный действовал в пределах закона, отправляя документы по почте.

В своем решении суд признал противоправным бездействие ТЦК, которое не рассмотрело заявление должным образом. Суд обязал военкомат повторно проработать документы и принять решение, а именно предоставить отсрочку от мобилизации или обоснованный отказ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили, могут ли на самом деле мобилизовать забронированных работников.

Также "Комментарии" писали о священнике, который назвал метод, как ТЦК лучше ловить уклонистов: молиться святому, помогавшему найти рабов и слуг.



