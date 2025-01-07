Военнообязанный не хотел идти в ТЦК: он выиграл суд против военкомата

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Slava Kot
Житель Львовской области добился в суде признания неправомерных действий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Причиной обращения стало игнорирование его заявления на получение отсрочки от мобилизации, поданной по почте.
ТЦК проиграл суд по отсрочке от мобилизации
Студент Дрогобычского государственного педагогического университета в июле 2024 года направил документы для получения почтой отсрочки от мобилизации. Однако представители ТЦК заявили, что не будут рассматривать документы студента, а для отсрочки нужно прийти в военкомат лично. Не соглашаясь с таким требованием, мужчина обратился в суд.
Дело рассмотрела судья Львовского окружного административного суда Ирина Чаплик, изучившая материалы дела и заслушавшая аргументы сторон.
В своем решении суд признал противоправным бездействие ТЦК, которое не рассмотрело заявление должным образом. Суд обязал военкомат повторно проработать документы и принять решение, а именно предоставить отсрочку от мобилизации или обоснованный отказ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили, могут ли на самом деле мобилизовать забронированных работников.
Также "Комментарии" писали о священнике, который назвал метод, как ТЦК лучше ловить уклонистов: молиться святому, помогавшему найти рабов и слуг.
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