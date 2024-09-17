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Военному ВСУ грозит семь лет тюрьмы: что он совершил

В Днепропетровской области будут судить техника роты одной из воинских частей

сегодня, 14:07
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Автор:
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего.

Военному ВСУ грозит семь лет тюрьмы: что он совершил

Задержание подозреваемых. Фото: Спецпрокуратура

Ему инкриминируют незаконное обращение с боевыми припасами, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Спецпрокуратуры.

Следствием установлено, что техник роты и сержант по материальному обеспечению воинской части (материалы по которому выделены в отдельное производство), находясь в разных районах ведения активных боевых действий, систематически подыскивали оставшиеся на боевых позициях боеприпасы. Целью этого сбора боеприпасов была дальнейшая их продажа.

Правоохранители узнали о продаже и провели контролируемую закупку.

Во время проведения оперативной закупки, военнослужащие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Изъяты имитационные средства в сумме 23 000 долларов США и патроны в общей сложности 11 900 шт.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Досудебное расследование осуществляли следователи СО Криворожского РУП в Днепропетровской области по оперативному сопровождению отдела в г. Кривом Роге УСБУ в Днепропетровской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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