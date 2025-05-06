Военному с Купянского направления грозит пожизненное заключение: что он совершил

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала агента РФ в зоне боевых действий на Харьковщине. Им оказался контрактник одной из бригад ВСУ, работавший на российскую военную разведку (более известную как ГРУ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По материалам дела, предатель "сливал" оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении.

"Поэтапно задокументировано, как агент через мессенджер выходил на куратора по российскому ГРУ и передавал ему координаты своего и других подразделений на передовой.

Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны. Для коммуникации с российской спецслужбой "Крот" использовал голосовые сообщения, которые диктовал в анонимном чате", – говорится в сообщении.

По геолокациям агента оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары, перед началом которых предатель должен был выйти из периметра огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебные намерения и предотвратила их реализацию. После проведения мероприятий по обеспечению локаций Сил обороны предателя были задержаны недалеко от линии боевого столкновения.

Во время обыска у него изъяты два телефона, которые он использовал для коммуникации с российским ГРУ.

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован оккупантами в январе этого года. СБУ также установила личность его куратора – сотрудника военной разведки РФ, находящегося на передовом восточном фронте.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно со следователями СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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