Военному-контрактнику грозит пожизненное: что он совершил

Служба безопасности задержала агента военной разведки россии, который корректировал воздушные удары россии по Винницкой и Сумской областях.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По данным военной контрразведки СБУ, злоумышленником является 23-летний контрактник одной из воинских частей Украины, в мае этого года самовольно покинувший место службы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В поисках быстрых заработков в Телеграм-каналах он попал в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру).

Российский спецслужбист предложил дезертиру "легкие" деньги в обмен на сотрудничество.

По указанию военной разведки рф фигурант отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области.

Впоследствии агента перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны.

Для выполнения враждебного задания агент скрыто прибыл в один из городов вблизи границы с рф и арендовал квартиру на две недели.

Там фигурант выдавал себя за "военного при исполнении" и пытался войти в доверие к местным жителям. Таким образом, он собирался "втемную" получить от них информацию об украинских защитниках.

Также злоумышленник фотографировал военные объекты и обозначал их координаты на электронных картах для отчета перед российским куратором.

Агентурная информация требовалась агрессору для подготовки атак на позиции Сил обороны с использованием управляемых авиабомб, боевых дронов и ракетного вооружения.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агента и провела комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск. После документирования преступных действий фигурант был задержан.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

◾ ️ ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.