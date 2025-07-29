Враждебная пропаганда распространяет новый фейк о бойцах ВСУ. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что информация, якобы "военнослужащего 22-й ОМБр приговорили к пяти годам за торговлю гуманитарной помощью" неправдива. Такой фейк распространяют российские Telegram-каналы.

Военный. Иллюстративное фото

В Центре подчеркнули, что такая информация является подделкой. Отмечают, что мужчина, о котором идет речь, не военный и не имеет никакого отношения к Силам обороны Украины.

"Фейкометы кремля взяли оригинальную новость с новостного сайта, заменили в заголовке "осужден харьковчанин" на "осужден военный" и рандомно приписали к своей лжи 22-ю ОМБр", — сообщили в Центре.

Аналитики Центра подчеркнули, что на самом деле, в 2023 году житель Харьковской области под видом помощи для украинских защитников организовал доставку в Полтаву пяти внедорожников и продал их более чем за 700 тыс. грн.

"Россияне заменили личность мужчины на "военного", чтобы дискредитировать ВСУ и посеять недоверие со стороны гражданских", — подчеркнули в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что амбициозные планы России разваливаются — причина одна — нехватка денег из-за войны против Украины.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что программу обновления гражданского морского флота сократили более чем на 40% из-за хронической нехватки финансирования. Эту программу Россия широко рекламировала в 2023 году.

Отмечается, что в течение пяти лет планировали построить 260 торговых, рыболовных и круизных судов, но реальное исполнение проекта оказалось под сомнением.