Военного подозревают в госизмене: что он совершил

СБУ задержала военнослужащего, который предположительно передавал врагу информацию о местонахождении подразделений и техники ВСУ. Ему доложено о подозрении в госсовете, отмечают в Офисе Генпрокурора Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона поставлено в известность о подозрении военнослужащей одной из механизированных бригад ВСУ по факту государственной измены во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемый был завербован сотрудником разведки России. В его задачи входило предоставление врагу актуальных разведданных для проведения подрывной деятельности против Украины. Он передавал представителям государства-агрессора информацию о местонахождении подразделений ВСУ, месте дислокации отдельных единиц вооружения и техники, а также фотоотчеты о последствиях поражения со стороны ВС РФ. За это ему обещали денежное вознаграждение", – сообщили в прокуратуре.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов военнослужащий был оперативно разоблачен и задержан. В ходе обыска изъят мобильный телефон с данными о переписке с представителем России.

Досудебное расследование – УСБУ в Сумской области, оперативное сопровождение – УВКР СБ Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила очередную агентку российской военной разведки (ГРУ), которая передавала оккупантам информацию об украинских военных в Донецкой области. Она взялась за шпионскую деятельность после ареста своего брата-предателя, которого СБУ задержала раньше. По заданию российского куратора женщина собирала данные о позициях ВСУ и передавала их врагу для нанесения ракетных и артиллерийских ударов.