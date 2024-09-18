Военное руководство выступило против демобилизации мужчин в возрасте до 25 лет

Законопроект 11379-Д, который исправляет ошибки по мобилизации ограниченно пригодных до 25 лет и предоставляет право на увольнение тех, кого уже мобилизовали, прошел Комитет по нацбезопасности и был готов к голосованию в зале, сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

Демобилизация военных

"Скажу честно, военное руководство пришло к народным депутатам и заявило, что это невозможно, потому что уволятся тысячи людей и т.д. Минобороны подыграло, заверив, что выдадут отдельный приказ, чтобы таких граждан больше не мобилизовали, а тех, кого уже мобилизовали, не отправляли в штурмовые подразделения (но они не получат права на увольнение)", — сообщила Безуглая.

При этом нардеп не верит, что в ряды армии только за пять месяцев были призваны тысячи ограниченно подходящей молодежи. Безуглая предположила, что военные солгали и просто добавили в список всех, кому до 25 лет и кто уже служит.

"Ситуация напоминает сложившуюся со сроками службы. Тогда я писала, что когда по обращению Главнокомандующего ВСУ по законопроекту о мобилизации убрали мою правку о сроках службы для мобилизованных 36 месяцев, никакого другого решения не будет. Прошло полгода, и от Минобороны ничего не поступило. Более того, ничего не разрабатывается и не планируется ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ. К сожалению, снова была права", — отметила нардеп.

При этом она добавила, убеждена, что во время полномасштабного вторжения нужно воевать с 18 лет; привлекать женщин к военному учету и мобилизовать их на предприятия и штабные должности в тылу страны и установить четкие сроки службы для мобилизованных.

"Однако в любом случае государство должно придерживаться честной позиции, а не использовать схемы и "скважины" в законодательстве", — добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что профильный комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект 11379-д, который останавливает мобилизацию юношей в возрасте 18-25 лет.



