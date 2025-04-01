Военное руководство Украины, Британии и Франции проведут важную встречу: что может решиться

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Кравцев Сергей
Военное руководство Украины, Великобритании и Франции проведут встречу в ближайшие дни. Об этом рассказал пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет "Reuters".
Британия и Франция. Фото: из открытых источников
Стороны планируют обговорить следующий этап укрепления безопасности Украины. Уточняется, что предстоящая встреча была согласована во время телефонных переговоров между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
В то же время президент Украины выразил благодарность Великобритании за давление с ее стороны на Россию.
Владимир Зеленский заявил, что начинается серьезный и предметный разговор о возможности разместить контингенты наших союзников. В частности, украинский лидер подчеркнул, что он лично ценит позицию Британии, которая продолжает оказывать давление на Россию.
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