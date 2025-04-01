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Военное руководство Украины, Британии и Франции проведут важную встречу: что может решиться

Союзники Украины планируют обсудить следующий этап укрепления безопасности Украины

сегодня, 12:22
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Кравцев Сергей

Военное руководство Украины, Великобритании и Франции проведут встречу в ближайшие дни. Об этом рассказал пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет "Reuters".

Военное руководство Украины, Британии и Франции проведут важную встречу: что может решиться

Британия и Франция. Фото: из открытых источников

Стороны планируют обговорить следующий этап укрепления безопасности Украины. Уточняется, что предстоящая встреча была согласована во время телефонных переговоров между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Лидеры проанализировали свой визит в Париж на прошлой неделе и согласились, что существует реальный импульс для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе", — сообщил пресс-секретарь главы британского правительства.

В то же время президент Украины выразил благодарность Великобритании за давление с ее стороны на Россию.

Владимир Зеленский заявил, что начинается серьезный и предметный разговор о возможности разместить контингенты наших союзников. В частности, украинский лидер подчеркнул, что он лично ценит позицию Британии, которая продолжает оказывать давление на Россию. 

"Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня: постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/uk-french-ukrainian-military-leadership-meet-coming-days-uk-says-2025-03-31/
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