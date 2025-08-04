Военное обучение станет тотальным: девушек предупреждают об отчислениях из вузов

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Кречмаровская Наталия
В Украине реформируется система военной подготовки молодежи и студентов. В рамках этого введут цикл подготовки к национальному сопротивлению. Слушателями станут учащиеся от 14 лет.
Мобилизация женщин. Иллюстративное фото
И.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт напомнил, что в школах и вузах вместо базовой общевойсковой подготовки будет внедрена основа национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста, пишет издание "Укринформ".
Отмечается, что по новым подходам цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается еще с 14 лет. В частности, детей будут привлекать к военно-патриотическим играм таким, как "Сокол", "Джура". Также будет введено изучение обновленного предмета "Защита Украины", который уже внедряется в школах и профтехобразовании.
В вузах курс "Основы национального сопротивления" будут слушать все, но без присвоения военной специальности.
По его словам, после завершения учебы в учебных заведениях граждане обязательно будут проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. Новая модель уже внедрена, и, как отмечают в министерстве, она позволит сделать оборону страны массовой и устойчивой.
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