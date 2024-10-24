Военное образование в смартфоне: Армия+ запускает онлайн-обучение

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Амбарцумян Анна
Это нововведение позволит военным получать важные знания в удобном формате, даже при выполнении боевых задач. Верифицированные учебные материалы помогут нашим бойцам повысить уровень подготовки, что критически важно в условиях современной войны.
Военное образование в смартфоне. Фото: armyinform
В настоящее время в приложении Армия+ доступны три курса:
Всеобщая подготовка. Читает Сергей Липко, аэроразведчик, спецкорреспондент и ведущий Армия ТВ.
Быт в полевых условиях. Читает Елена Рыж, боевая медикиня, штурмовичка.
Беспилотная система. Основы БпЛА. Читает Юрий Черкашин, руководитель группы масштабирования опыта.
В новой версии приложения Армия+ также появились новые виды рапортов, которые упростят административные процессы для военных. Среди них: получение справки, выезд за пределы гарнизона, освобождение от исполнения обязанностей по состоянию здоровья и другие важные аспекты.
Скачать обновления Армия+ можно в Play Market и App Store, а детали доступны на официальной странице приложения: aplus.mod.gov.ua .
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