Военное образование в смартфоне: Армия+ запускает онлайн-обучение



















Это нововведение позволит военным получать важные знания в удобном формате, даже при выполнении боевых задач. Верифицированные учебные материалы помогут нашим бойцам повысить уровень подготовки, что критически важно в условиях современной войны.

Военное образование в смартфоне. Фото: armyinform

"Военное дело — это постоянное усовершенствование. Тренировки и обучение каждый день делают нас сильнее, сохраняют жизнь военнослужащих и помогают адаптироваться к современным боевым условиям. Курсы в мобильном приложении Армия+ станут еще одним источником важных знаний для наших защитников, в частности, по применению современных БПЛА", — подчеркнул заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин.

Курсы для всестороннего развития

В настоящее время в приложении Армия+ доступны три курса:

Всеобщая подготовка. Читает Сергей Липко, аэроразведчик, спецкорреспондент и ведущий Армия ТВ.

Быт в полевых условиях. Читает Елена Рыж, боевая медикиня, штурмовичка.

Беспилотная система. Основы БпЛА. Читает Юрий Черкашин, руководитель группы масштабирования опыта.

Каждый курс поделен на модули с уроками. После каждого модуля – тест для проверки знаний, а в конце курса – экзамен. Это поможет не просто получить информацию, а усвоить ее на практике. Мы не останавливаемся и уже работаем над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка", – отметил Рустем Умеров.





Дополнительные функции в приложении Армия+

В новой версии приложения Армия+ также появились новые виды рапортов, которые упростят административные процессы для военных. Среди них: получение справки, выезд за пределы гарнизона, освобождение от исполнения обязанностей по состоянию здоровья и другие важные аспекты.

Скачать обновления Армия+ можно в Play Market и App Store, а детали доступны на официальной странице приложения: aplus.mod.gov.ua .