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Военная служба по контракту в ВСУ: какие преимущества это дает

Контрактник имеет возможность выбрать подразделение и должность по специальности, позволяющей служить в желаемом месте, в отличие от мобилизованных, направляемых на критические позиции

6 января 2025, 19:03
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Амбарцумян Анна

Военная служба по контракту в Вооруженных силах Украины предлагает стабильный доход, социальные гарантии и перспективы карьерного роста даже во время военного положения. Кроме того, контрактники имеют право выбирать место и условия службы, что выгодно отличает их от мобилизованных. Какие преимущества ждут тех, кто решит служить по контракту ниже в материале.

Военная служба по контракту в ВСУ: какие преимущества это дает

Военная служба по контракту. Фото из открытых источников

Кто может заключить контракт

Контракт заключают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства от 18 лет. Даже те, кто уже мобилизован, имеют право перейти на контрактную базу.

Сроки контракта и условия службы

Во время военного положения договор действует до момента демобилизации. В зависимости от должности срок службы может составлять:

  • Для рядового состава – 3 года.

  • Для сержантов и старшин – 3–5 лет.

  • Для офицеров – 5 лет, а для летного состава авиации – 10 лет.

Военная служба по контракту в ВСУ: какие преимущества это дает - фото 2

Основные преимущества контрактной службы

  1. Денежное довольствие: Контрактники получают единовременную выплату: 24 224 грн для солдат, 27 252 грн для сержантов, 30 280 грн для офицеров. Также предусмотрены дополнительные выплаты при переезде или передислокации.

  2. Жилищные условия: Служебное жилье или компенсация аренды.

  3. Карьера и обучение: Возможность повышения квалификации и построения карьеры в армии.

  4. Право выбора: Контрактник самостоятельно выбирает подразделение и должность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Сержант Александр Колым из батальона "Айдар" поделился своим видением оптимального возраста для мобилизации. По его мнению, мужчины от 22 до 52 лет наиболее эффективны в выполнении задач на передовой. Он также поддерживает идею снижения мобилизационного возраста, отмечая, что молодежь лучше адаптируется и усваивает новые знания.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/vijskova-sluzhba-za-kontraktom-u-zsu-groshove-zabezpechennya-soczialni-garantiyi-ta-kar-yernij-rist
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