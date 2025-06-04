Военная служба для мужчин 60+: что известно о новом законопроекте ВР

Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект, согласно которому разрешат прохождение военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Это означает, что мужчины и женщины старше 60 лет могут заключить контракты и попасть в ряды ВСУ.

Военная служба для лиц 60+. Фото от открытых источников

Народный депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что комитет рекомендовал ВР поддержать в первом чтении законодательную инициативу 13229, разрешающую привлечение на службу мужчин и женщин в возрасте 60+. Перед голосованием в ВР документ должен пройти несколько юридических процедур и получить выводы.

"В принципе, если мы получили все эти соответствующие выводы и Главное юридическое управление предоставит соответствующий вывод, то законопроект попадет, я думаю, в ближайшее время в парламент", — сказал Федиенко.

По словам нардепа, в Верховной Раде достаточное количество голосов депутатов, чтобы законопроект вступил в силу. Если законопроект будет принят, лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, который составляет 60 лет, могут подписать годовые контракты по службе в армии с согласия командира части.

Для офицеров старше 60 лет будет дополнительное условие, которое будет заключаться в согласовании от Генштаба ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Верховной Раде назвали категорию мужчин, где 99% оказались пригодными к мобилизации, хотя таковыми не были.

Также "Комментарии" писали о том, сколько стоит фиктивное бронирование от мобилизации в Украине через ТЦК.