Военная помощь США Украине прекращается: озвучен прогноз войны летом

Россия готовится к очередной наступательной кампании и украинские военные это прекрасно понимают, утверждает военный эксперт Олег Жданов. В то же время, по его словам, если Европейский Союз сможет преодолеть собственную зависимость от США и страх перед возможным возвращением Дональда Трампа, она вполне способна взять на себя лидерство в поддержке Украины.

Военная помощь США Украине. Фото: 24 Канал

"У европейских стран есть все необходимое — оружие, техника, боеприпасы. Проблема не техническая, а политическая. Если будет политическая воля, Европа может нас обеспечить", — отмечает эксперт/

Что касается Соединенных Штатов, то ситуация сложная. Текущий пакет помощи, одобренный администрацией Джо Байдена, действует до лета 2025 года. После этого в американском бюджете не предусмотрены никакие новые расходы на поддержку Украины.

"В бюджете США на следующий год не заложен ни один доллар на военную помощь Украине. Трамп, как и обещал, не планирует передавать Украине ни одного патрона, пушки или танка", — подчеркивает Жданов/

Единственный возможный канал получения вооружения из США – это частные контракты с американскими оборонными компаниями. Военно-промышленный комплекс США полностью частный, и сегодня Трамп не расторг ни одного из контрактов, заключенных при президентстве Байдена. Следовательно, поставки по уже подписанным договорам могут продолжаться до конца 2027 года.

Однако официальная позиция США все больше тяготеет к изоляционизму. По словам Жданова, Вашингтон настаивает, чтобы даже в заявлениях G7 избегали упоминаний о "войне в Украине", предлагая мягкие формулировки о "незаконных действиях России". Это свидетельствует о желании дистанцироваться от активной поддержки Киева на международном уровне.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский прилагает усилия, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа, выбрав осторожный и покладистый тон в общении. Впрочем, по данным The Wall Street Journal, эта стратегия пока не приносит ожидаемых результатов.