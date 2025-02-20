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Военная подготовка должна начинаться с 12 лет – командир полка «Ахиллес»

Война изменила подход к обороне страны, и теперь вопрос военной подготовки становится актуальным не только для армии, но и гражданского населения.

сегодня, 15:39
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Амбарцумян Анна

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко убежден: каждый гражданин Украины, независимо от пола, должен быть готов к обороне. По его мнению, военная подготовка должна начинаться еще со школьной парты – с 7 класса. Такой подход, по словам военного, поможет сформировать сильную нацию, способную противостоять агрессору.

Военная подготовка должна начинаться с 12 лет – командир полка «Ахиллес»

Фото из открытых источников

Федоренко отмечает, что системная подготовка будущих воинов еще из школы позволит значительно повысить эффективность армии в случае обострения ситуации.

Готовящийся в течение семи лет солдат на поле боя покажет чрезвычайно высокий результат с точки зрения организации процессов, управления, обеспечения живучести — сохранения жизни военнослужащего и выполнения боевой задачи, – отметил военный.

Кроме того, военный потенциал государства играет ключевую роль в сдерживании врага. Перед началом агрессии противник анализирует боеспособность населения и возможности страны. Если враг понимает, что каждый украинец знает, как защищать свою землю, то вместо открытой войны будет прибегать к другим методам давления – политическому или экономическому.

Таким образом, военная подготовка с юных лет по мнению военного – это не только способ повысить обороноспособность страны, но и важный фактор сдерживания потенциального врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина нуждается в милитаризации общества, и женщины должны участвовать в боевых действиях. По словам военной, если этого не произойдет, война может переместиться на запад, в Тернополь. Такое мнение в интервью "Общественному радио" высказала в.и.о. командира 2 батальона 20 полка К-2 Лейла "Сарацин".



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Источник: https://t.me/c/1942204292/18185
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