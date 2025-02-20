Военная подготовка должна начинаться с 12 лет – командир полка «Ахиллес»

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко убежден: каждый гражданин Украины, независимо от пола, должен быть готов к обороне. По его мнению, военная подготовка должна начинаться еще со школьной парты – с 7 класса. Такой подход, по словам военного, поможет сформировать сильную нацию, способную противостоять агрессору.

Фото из открытых источников

Федоренко отмечает, что системная подготовка будущих воинов еще из школы позволит значительно повысить эффективность армии в случае обострения ситуации.

Готовящийся в течение семи лет солдат на поле боя покажет чрезвычайно высокий результат с точки зрения организации процессов, управления, обеспечения живучести — сохранения жизни военнослужащего и выполнения боевой задачи, – отметил военный.

Кроме того, военный потенциал государства играет ключевую роль в сдерживании врага. Перед началом агрессии противник анализирует боеспособность населения и возможности страны. Если враг понимает, что каждый украинец знает, как защищать свою землю, то вместо открытой войны будет прибегать к другим методам давления – политическому или экономическому.

Таким образом, военная подготовка с юных лет по мнению военного – это не только способ повысить обороноспособность страны, но и важный фактор сдерживания потенциального врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина нуждается в милитаризации общества, и женщины должны участвовать в боевых действиях. По словам военной, если этого не произойдет, война может переместиться на запад, в Тернополь. Такое мнение в интервью "Общественному радио" высказала в.и.о. командира 2 батальона 20 полка К-2 Лейла "Сарацин".