Министр обороны Франции Себастьен Лекорню выступил против идеи демилитаризации Украины, заявив, что Европа должна отказаться от подобных призывов. Об этом сообщает The Guardian.

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Лекорню подчеркнул, что сильно вооруженная Украина является важной составляющей будущей безопасности Европы. Франция решительно против любых попыток ослабить оборонный потенциал Украины, поскольку это может поставить под угрозу ее способность защищать себя.

Эти слова министр выразил во время открытия Парижского форума по обороне и стратегии 11 марта, где более 30 представителей армий обсуждали, как лучше поддержать Украину в контексте мирного урегулирования ее конфликта с Россией. Форум стал важной платформой для разговора о том, как Европа и Запад могут способствовать восстановлению мира и безопасности в Украине.

Лекарню также обратил внимание на то, что Европа входит в новый этап своей истории, отличный как от времен холодной войны, так и от периода, когда доминировали мирные дивиденды и международный баланс сил.

Особое внимание он уделил роли новой администрации США и важности обсуждения, как НАТО и Запад могут укрепить безопасность восточного фланга Европы, в частности, если некоторые страны снизят свой вклад в европейскую безопасность.

Что касается потенциального прекращения огня в Украине, Лекорню подчеркнул, что к этому процессу нужно подходить с большой осторожностью, поскольку у России уже есть негативный опыт нарушения мирных соглашений.

Как уже писали "Комментарии", главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян внезапно проговорила, что цель России в Украине – захватить ее. "Демилитаризация" и "денацификация" — поводы скрыть захватнические цели страны-агрессора. Как заявила Симоньян в одной из программ на федеральном канале, Украина "неприлично велика.