Во время украинского удара по Курщине пострадал высокопоставленный генерал КНДР

Высокопоставленный северокорейский генерал был ранен во время недавнего украинского удара, сообщает издание The Wall Street Journal.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Украина, Южная Корея и США подтверждают, что северокорейские войска находятся в России и тренируются, чтобы воевать на стороне Москвы.

Отмечается, что высокопоставленный северокорейский генерал был ранен во время недавнего украинского удара в Курской области России, сообщили западные официальные лица в четверг.

Это впервые западные официальные лица заявили, что высокопоставленный северокорейский военный стал жертвой эскалации российско-украинского конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Прилет Storm Shadow в Курской области: в США рассказали, что стало мишенью Украины

Усадьба Марьино в Курской области РФ, по которой в среду нанесли ракетный удар ВСУ, находится на расстоянии, подходящем для создания оперативного штаба войск РФ, ведущих наступление вдоль линии разграничения. Об этом говорится в отчете. аналитиков Института изучения войны

Американские военные аналитики считают, что Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу в ночь с 19 на 20 ноября, используя беспилотники и данное Западом дальнобойное оружие.

По данным ISW , геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают последствия вероятного удара Storm. Shadow вблизи Марьино, Курской области. Несколько российских военных блогеров утверждали, что украинские войска запустили 12 ракет Storm Shadow по Курской области, "фрагменты которых упали в Марьино". Географическая привязка видеозаписей удара позволяет предположить, что украинской целью могло быть имение Барятинского в Марьино, в котором, по мнению украинского издания Defense Express, располагался командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

В настоящее время ISW не может подтвердить со стопроцентной гарантией это утверждение, но Марьино находится примерно в 30 км от нынешнего выступления Курской области, что было бы подходящим расстоянием для оперативного штаба войск, ведущих наступление вдоль выступления.