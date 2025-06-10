Во время атаки «шахедов» можно получить пулю: что говорят военные

Когда раздается воздушная тревога и есть опасность атаки вражеских БПЛА, то населению важно спрятаться в укрытие или хотя бы не подходить к окнам. Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Иллюстративное фото

Он отметил, что во время боевой работы Мобильных огневых групп по "шахедам" пули от пулеметов разлетаются на километры и могут попадать куда угодно. Недавно в последние атак такие пули находили в асфальте и по всему городу. Поэтому не стоит стоять у окон и наблюдать за работой МОГ, потому что это опасно для жизни.

"Отодвиньте кровати от окон и ни в коем случае не стойте там, когда ПВО сбивает "Шахеды", даже если звуки выстрелов где-то далеко: вот такие пули от пулемета летят на много километров", – заметил "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 3 февраля 2025 года воздушная тревога в Хмельницкой области началась в 01:37 и продолжалась до 03:03. Сигналы о высоком уровне опасности свидетельствовали о том, что шахеды приближались к Староконстантиновской громаде. Впоследствии в громаде были слышны взрывы – работали силы ПВО. Об этом сообщает местное издание Старкон.Сити, передает портал "Комментарии".

Утром глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил о последствиях ночной вражеской атаки: "Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 2 вражеских БпЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются. По состоянию на этот час обратился поступало".

Вместе с тем, владелец одного из Староконстантиновских магазинов продуктов рассказал, что во время отражения вражеской атаки один из шаров прошел сквозь стену магазина, пробив морозильную бонету, и застрял в котлете. Повреждение предприниматель устранил самостоятельно, при этом очень благодарен силам ПВО, удерживающим наше небо.

Кстати, несколько дней назад, во время очередной атаки шахедов, пуля пролетела сквозь крышу еще одного магазина, повредив продаваемую там одежду, пишет местное издание.