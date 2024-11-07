Во власти сообщили, кто в первую очередь получает повестки

Анонсированный властями принцип "воюй или работай" уже начал действовать. Его основа состоит в том, что повестки на мобилизацию через систему "Оберег" в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме в четверг, пишет LIGA.

"Этот принцип уже введен. По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберег", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям", – сказал он.

В новогоднем обращении к 2024 году президент Владимир Зеленский впервые сказал, что в Украине не получится просто игнорировать войну: "ты или работаешь, или воюешь".

В августе 2024 года Шмыгаль рассказал, что этот принцип предполагает введение ряда "мер, которые рынок труда выведут из тени".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Работники ТЦК, МСЭК и ВЛК "озолотились" во время войны: какое состояние нашло АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросам правоохранительных органов приобщилось к выявлению и розыску активов работников некоторых организаций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию АРМА.

Речь идет об имуществе работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), привлеченных к коррупционным схемам.

"В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста, что давало им возможность избежать призыва на военную службу", — сообщили в АРМА.