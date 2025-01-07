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«Во Львове строят крематорий из-за больших потерь ВСУ»: что известно

Россияне продолжают запугивать украинцев информацией об огромных потерях

7 января 2025, 16:34 comments1860
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Недилько Ксения

Пропагандистские помойки Кремля пишут, что строительство крематория во Львове якобы связано с тем, что ритуальные службы не справляются с традиционными захоронениями из-за гибели большого количества украинских военных в Курской области РФ.

«Во Львове строят крематорий из-за больших потерь ВСУ»: что известно

Иллюстративное фото

Правда, во Львове действительно еще 2 января заложили символическую капсулу под строительство крематория на территории Голосковского кладбища.

Однако, на официальном сайте Львовского городского совета отмечено, что решение о строительстве этого объекта было принято еще в 2021 году, тогда же был разработан и архитектурный проект.

"Почти каждый европейский город имеет возможность кремации. Как правило, от 60% жителей стран ЕС завещают, чтобы их кремировали. Когда кто-то умирает во Львове и завещает, чтобы его кремировали, ближайший крематорий есть в Киеве. Это создает много неудобств для родственников", – подчеркнул городской голова Андрей Садовый.

Напомним, портал "Комментарии" писал, российские псевдоСМИ и пропагандистские Telegram-каналы распространяют видео, что якобы в одном из украинских моргов хранится большое количество черных пакетов с остатками украинских военных, погибших в Курской области России. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности отмечают, что это фейк.

Правда: растиражированное пропагандой видео никак не касается ни военных ВСУ, ни Украины. По данным фактчекеров "Укринформ", видео опубликовано пользователем в ТикТок по меньшей мере в декабре 2021 года – за два месяца до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, в ролике видны флаг США и работа промышленных станков. Скорее всего, видео было сделано на одном из американских производств.



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