Во Львове массово раздают повестки на блокпостах, улицах: что известно

На блокпостах, перед въездом в Львов и на выездах из него массово останавливают автомобили, чтобы вручить повестки львовянам. Также их вручают на улицах города встречным мужчинам и еще разносят военнообязанным адресно. Об этом информируют горожане в социальных сетях, пишет ТСН.

Во Львове раздают повестки (фото из открытых источников)

В столице Западной Украины ощутимо усилились меры по мобилизации, горожанам массово дают повестки. Об этом сообщают все львовские телеграмм-каналы.

Вручают повестки горожанам, военнообязанным в тех местах, где собирается немало людей. Как утверждают очевидцы, документы с вызовом в военкомат вручали на территории торговых центров, в том числе возле "Эпицентра".

Журналисты пишут, что на въездах и выездах из города у блокпостов останавливают все автомобили.

При этом на улицах города Городоцкой и Кульпарковской, где оживленное дорожное движение, сотрудники полиции и сотрудники центра комплектования производят проверку документов.

При этом вручают повестки не только горожанам в автомобилях, но и пешеходам.

"Перекресток Стрыйская-Научная, вручали парню, который выгуливал собаку", — сообщает один из жителей города.

Важно, что военные и патрульные были замечены даже на остановках общественного транспорта, в районе вокзала, на городских рынках, рядом с автозаправками и супермаркетами, и в городском транспорте.

Также повестки несут адресно, по многоэтажкам.

"Почтовые ящики почти все забиты повестками! Написано: "Предупреждение о неявке" и что будут передавать в полицию! Адресные, выписанные с фамилией", — сообщают горожане.

Мероприятия по активизации мобилизации и оживленному вручению повесток есть в других населенных пунктах Львовщины.

В сети распространяется видео военного, адресованное сотрудникам Сколевского военкомата Львовской области. Он возмущается, что служащие центра комплектования и полицейские вручали повестки автомобилистам, по этой причине остановили движение траурной колонны.

"Что вы чудите? Во время процессии, когда везут собрата с войны, вы тормозите всю процессию и вы даете повестки? Мне просто очень интересно, что вы тем хотите добиться? Вы позорите все Вооруженные Силы! Знаю, что в сколевской полиции есть много нормальных пацанов…Пацаны, вам не стыдно в одном бардаке участвовать? Останавливать процессию, раздавать повестки?" – разгневался военнослужащий.

При этом официально об усилении мобилизации в нашей стране никто не сообщал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минцифры рассказали, будут ли посылки посылать через "Дію".

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