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Во Франции заявили, что пора "задушить" Россию санкциями из-за удара по Сумам

Несмотря на согласие Киева на режим прекращения войны, со стороны России никакого шага не было сделано

сегодня, 14:30
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Клименко Елена

Президент России Владимир Путин продолжает намеренно атаковать мирное население, как это произошло во время кровавого обстрела Сум на Вербное воскресенье. В этой связи министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейский Союз и США применить максимально жесткие санкции против Москвы и заставить Кремль сесть за стол переговоров. Об этом он заявил перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Во Франции заявили, что пора "задушить" Россию санкциями из-за удара по Сумам

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

"Ужасная трагедия в Сумах, когда в Вербное воскресенье российские ракеты убили десятки невинных людей, стала очередным свидетельством варварства и полного игнорирования международного права со стороны Путина. Если кто-то еще сомневался — это доказательство того, что Кремль сознательно ведет войну против гражданского населения", — заявил он.

Он напомнил, что Киев еще более месяца назад согласился на режим прекращения огня, однако Россия никаких ответных шагов не сделала. По словам дипломата, агрессора необходимо вынудить к диалогу силой санкций.

"Путин не пойдет на мир добровольно. Поэтому ЕС должен применить жесткие экономические ограничения против России — чтобы парализовать ее способность вести войну", — подчеркнул он.

Напомним, 13 апреля российская армия нанесла ракетный удар по центру Сум, расположенным всего в 50 км от российской границы. В результате атаки погибли по меньшей мере 34 человека, среди которых были и дети. Еще десятки человек получили ранения.

В МИД Польши также отреагировали на трагедию, подчеркнув, что своими действиями Путин дерзко насмехается над Западом и демонстрирует пренебрежение к международному сообществу, нанося удары по Украине.

Как уже писали "Комментарии", 14 апреля в Сумах раздался мощный взрыв. Местные сообщают, что на месте поднимается огромный столб черного дыма.



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