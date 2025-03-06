Во Франции назвали главную цель Путина в войне в Украине

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Slava Kot
Глава правоцентристской группы LIRT Франции Клод Малюре заявил, что российский диктатор Владимир Путин войной в Украине хочет получить половину Европы и уничтожить мировой порядок, установленный после Второй мировой войны.
Владимир Путин. Фото: Comments.ua
Клод Малюре во время выступления в Сенате рассказал о целях Путина. По его словам, российский диктатор планирует разделить мир на сферы влияния и забрать себе часть Европы, как это произошло после Ялтинской конференции 45 года.
Малюре отметил стремление Путина уничтожить мировой порядок, а США при президентстве Трампа все ближе приближает к этому варианту развития событий.
Французский политик заявил, что поддержка Путина со стороны США – это самая большая стратегическая ошибка в истории войн, однако этот удар разбудил Европу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции объяснили идею Макрона о "частичном перемирии".
Также "Комментарии" писали, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен неожиданно раскритиковала Трампа остановить помощь Украине.
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