Во Франции назвали главную цель Путина в войне в Украине

Глава правоцентристской группы LIRT Франции Клод Малюре заявил, что российский диктатор Владимир Путин войной в Украине хочет получить половину Европы и уничтожить мировой порядок, установленный после Второй мировой войны.

Владимир Путин. Фото: Comments.ua

Клод Малюре во время выступления в Сенате рассказал о целях Путина. По его словам, российский диктатор планирует разделить мир на сферы влияния и забрать себе часть Европы, как это произошло после Ялтинской конференции 45 года.

"В списке Кремля уже есть страны Балтии, Грузия, Молдова. Цель Путина – возвращение в Ялту, где половину Европы отдали Сталину. А страны глобального Юга ждут результата этой войны, чтобы решить: уважать ли Европу дальше, или уже можно ее топтать", — сказал французский политик.

Малюре отметил стремление Путина уничтожить мировой порядок, а США при президентстве Трампа все ближе приближает к этому варианту развития событий.

"Путин стремится уничтожить порядок, установленный 80 лет назад США и их союзниками, главный принцип которого – запрет захвата территорий силой. Этот принцип лежит в основе ООН, а сегодня Америка голосует за агрессора и против жертвы, потому что "трампизм" совпадает с мировоззрением Путина. Возвращение в сферы влияния, где большие государства решают судьбу малых стран", — сказал Малюре.

Французский политик заявил, что поддержка Путина со стороны США – это самая большая стратегическая ошибка в истории войн, однако этот удар разбудил Европу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции объяснили идею Макрона о "частичном перемирии".

Также "Комментарии" писали, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен неожиданно раскритиковала Трампа остановить помощь Украине.