Во Франции дали совет России после обстрела Украины

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Slava Kot
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на российскую атаку по Украине со стороны режима российского диктатора Владимира Путина. Барро призвал Кремль к миру в Украине перед заявлениями о желании Москвы быть посредниками между Ираном и Израилем.
Жан-Ноэль Барро. Фото: 24 канал
Жан-Ноэль Барро выразил соболезнования после очередной массированной атаки РФ по Украине, которая состоялась в ночь на 17 июня с использованием дронов и разных типов ракет. По словам французского министра, Кремль должен сначала стремиться к миру в Украине, прежде чем приступать к его установлению на Ближнем Востоке.
Напомним, что после телефонного разговора с Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что открытый к предложению Кремля выступить в роли посредника в войне между Ираном и Израилем.
На слова американского лидера отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон, выразивший недоверие, что Москва, сама вовлеченная в войну, может быть посредником для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на атаку РФ по Украине 17 июня. Больше всего от ударов России пострадал Киев, где более 100 человек получили ранения и по меньшей мере 15 погибли.
Также "Комментарии" писали о том, как Трамп подверг критике Макрона после того, как преждевременно покинул саммит G7.
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