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Во Франции дали совет России после обстрела Украины

Жан-Ноэль Барро назвал "убийственной" атаку со стороны режима Владимира Путина по Украине.

сегодня, 15:42
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на российскую атаку по Украине со стороны режима российского диктатора Владимира Путина. Барро призвал Кремль к миру в Украине перед заявлениями о желании Москвы быть посредниками между Ираном и Израилем.

Во Франции дали совет России после обстрела Украины

Жан-Ноэль Барро. Фото: 24 канал

Жан-Ноэль Барро выразил соболезнования после очередной массированной атаки РФ по Украине, которая состоялась в ночь на 17 июня с использованием дронов и разных типов ракет. По словам французского министра, Кремль должен сначала стремиться к миру в Украине, прежде чем приступать к его установлению на Ближнем Востоке.

"Убийственная атака по Украине со стороны режима Владимира Путина, чья жестокость и цинизм не имеют предела. Кремлю, который хочет установить мир на Ближнем Востоке: начните с Украины. Соболезнования семьям. Поддержка наших агентов в Киеве", — написал Барро в соцсети X.

Напомним, что после телефонного разговора с Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что открытый к предложению Кремля выступить в роли посредника в войне между Ираном и Израилем.

На слова американского лидера отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон, выразивший недоверие, что Москва, сама вовлеченная в войну, может быть посредником для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на атаку РФ по Украине 17 июня. Больше всего от ударов России пострадал Киев, где более 100 человек получили ранения и по меньшей мере 15 погибли.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп подверг критике Макрона после того, как преждевременно покинул саммит G7.



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Источник: https://x.com/jnbarrot/status/1934896116484452607
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