Внутренний План победы Украины: у Зеленского рассказали, когда его представят стране

Украина определила противодействие дезинформации как первый пункт внутреннего "Плана победы" во время войны, который будет представлен общественности уже в ноябре. Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Дмитрий Литвин (фото из открытых источников)

Он пояснил, что секретарь СНБО Александр Литвиненко сформулировал этот пункт как "информационную жесткость". Для его реализации уже привлечены различные структуры, в частности, Главное управление разведки, Служба внешней разведки Украины и СБУ, а также правительство, которое помогает в разработке плана.

Дмитрий Литвин подчеркнул, что президент Владимир Зеленский поставил задачу создать документ, который будет понятен гражданам и будет содержать реалистичные шаги. В частности, цель плана усилить страну внутренне в ближайшие месяцы, акцентируя внимание на важных аспектах, которые будут способствовать укреплению единства, развитию производства оружия и решению срочных оборонных вопросов.

"План должен помочь понять, как мы можем внутренне усилиться в ближайшие месяцы: на что обратить внимание, что нам даст больше единства, что будет способствовать развитию внутреннего производства оружия, какие вопросы в обороне нуждаются в срочном решении. Все будет очень конкретным", — добавил Литвин.

Вторым приоритетом документа является обеспечение прозрачности действий Украины как народу, так и международным партнерам, отметил Литвин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине планируют завершить телемарафон "Единые новости" . Министерство культуры Украины подтвердило, что телевизионный марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу до конца военного положения. Об этом сообщил министр культуры Николай Точицкий.