ВМС: «Уничтожены вражеские хранилища с боеприпасами вблизи Мариуполя»

Подразделения Военно-Морские Силы ВС Украины подтвердили уничтожение вражеских хранилищ из БК недалеко от оккупированного Мариуполя, сообщает портал "Комментарии".

Взрывы в Мариуполе. Фото: ВМС ВС Украины

На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по обнаруженным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.

По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", — отмечают в Управлении коммуникаций Командования ВМС ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Подтверждено попадание по составу с БК и ракетами для ПВО в хуторе Глубокое возле оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает портал "Комментарии".

Населённый пункт расположен в треугольнике Мелекино-Портовское-Рыбацкое.

Детонация продолжалась 13 сентября до 5:20 утра. Предварительно возможно поражение очередного расчета ПВО, детали устанавливаются.

"В настоящее время рассматривается вопрос эвакуации с. Портовское. Все перекрыто военными.

Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса Мангуш-Мариуполь. По наблюдению с места – продолжается перебазировка в режиме "Срочная эвакуация" после поражения. Подробности со временем.

Остальные последствия будут установлены в течение дня", – написал Андрющенко.