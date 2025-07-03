logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вместо восстановления громкие заявления: что обещают оккупанты после завершения "СВО"
commentss НОВОСТИ Все новости

Вместо восстановления громкие заявления: что обещают оккупанты после завершения "СВО"

Вместо процветания полная разруха: что обещают жителям Херсонской области после завершения "СВО"

3 июля 2025, 15:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях Украины российские войска привели к упадку. Разрушенные объекты и инфраструктуру оккупационные власти не могут восстановить. Поэтому обещают положительные изменения после окончания так называемого “СВО”.

Вместо восстановления громкие заявления: что обещают оккупанты после завершения "СВО"

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что происходит в оккупированной Херсонской области. Отмечается, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление оросительной системы на юге области состоится только по достижении целей "СВО". Как отметили аналитики ЦПД, эта формулировка уже давно стала синонимом "никогда" — эвфемизмом, которым россияне традиционно прикрывают свое нежелание.

Речь идет о восстановлении Каховской оросительной системы. Она была самой большой в Европе и снабжала водой 584 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Эта система помогала Херсонской области быть одной из самых успешных агрозон Украины. Однако после того, как россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС, 94% орошаемых земель Херсонской области (включая оккупированные территории) остались без воды. В Центре подчеркнули, что россияне уничтожили критически важную для региона инфраструктуру. Работа в засушливом степном климате Юга Украины стала сверхсложным испытанием для агросектора.

"Оккупанты в очередной раз показывают, чем на самом деле является "русский мир". Не "спасение" и "освобождение", как говорит российская пропаганда, а упадок и утраченные перспективы", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин не оставляет выбора россиянам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid047gFgnExLhaGi3eJ8KPNqUFxukDCN2MzAvB39iaUewtjTBgjfWyFb4mr9zG65bsml
Теги:

Новости

Все новости