На оккупированных территориях Украины российские войска привели к упадку. Разрушенные объекты и инфраструктуру оккупационные власти не могут восстановить. Поэтому обещают положительные изменения после окончания так называемого “СВО”.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что происходит в оккупированной Херсонской области. Отмечается, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление оросительной системы на юге области состоится только по достижении целей "СВО". Как отметили аналитики ЦПД, эта формулировка уже давно стала синонимом "никогда" — эвфемизмом, которым россияне традиционно прикрывают свое нежелание.

Речь идет о восстановлении Каховской оросительной системы. Она была самой большой в Европе и снабжала водой 584 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Эта система помогала Херсонской области быть одной из самых успешных агрозон Украины. Однако после того, как россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС, 94% орошаемых земель Херсонской области (включая оккупированные территории) остались без воды. В Центре подчеркнули, что россияне уничтожили критически важную для региона инфраструктуру. Работа в засушливом степном климате Юга Украины стала сверхсложным испытанием для агросектора.

"Оккупанты в очередной раз показывают, чем на самом деле является "русский мир". Не "спасение" и "освобождение", как говорит российская пропаганда, а упадок и утраченные перспективы", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин не оставляет выбора россиянам.



