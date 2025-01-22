"Вместо 'формы 100': в ВСУ вводят электронные медицинские карточки

Министерство обороны внедряет новый подход к ведению учетной документации по медицинской помощи военнослужащим на догоспитальном этапе. Вместо устаревшей "формы 100" будет использоваться электронная Первичная медицинская карта. Эту информацию обнародовали на официальном сайте ведомства.

Фото: censor.net

Согласно приказу Минобороны №879, электронная форма будет интегрирована в информационно-коммуникационную систему "Медицинская информационная система Вооруженных сил Украины".

"Это важный шаг, который позволит собирать и анализировать медицинские данные для улучшения предоставления медицинской помощи на догоспитальном этапе", – прокомментировал государственный секретарь Минобороны Никита Никитенко, ответственный за направление здравоохранения.

Кроме того, реализация этого приказа станет основой создания реестра боевых травм, над которым работает Минобороны. Этот реестр служит базой для формирования протоколов лечения в соответствии со стандартами НАТО. Внедрение электронной системы учета значительно облегчит доступ к медицинским данным военнослужащих, позволит быстрее проводить диагностику и оказывать помощь. Кроме того, автоматизация процесса будет способствовать уменьшению количества ошибок в документации и повысит прозрачность медицинских операций.

Министр обороны Украины Рустем Умеров поручил обеспечить внедрение электронной Первичной медицинской карты в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу. В тот же период должна быть создана техническая инфраструктура для использования новой системы.

Как уже писал портал "Комментарии", Министерство обороны Украины официально внесло в реестр беспилотный авиационный комплекс Poseidon, разрешив его использование в подразделениях Сил обороны.