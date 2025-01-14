ВЛК до 5 февраля: кто должен пройти комиссию, чтобы не получить штраф

В марте 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, отменивший статус "ограниченно пригодный к военной службе". Теперь те, кто имел этот статус, должны пройти повторный медицинский осмотр для определения своей пригодности к службе.

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Об этом сообщили в Волынском ТЦК и СП.

Согласно изменениям в законодательстве, статус "ограниченно пригодный" больше не применяется. Чтобы определить актуальное состояние вашей пригодности к военной службе, необходимо пройти повторный медицинский осмотр в ВВК до 5 февраля 2025 года.

Теперь при медицинском осмотре определяются следующие ступени пригодности:

пригоден

К военной службе – вы остаетесь пригодным для выполнения как боевых, так и небоевых задач. Ваше назначение зависит от Приложения 3 Приказа МОУ №402, где указаны исключения.

К службе в виде Вооруженных Сил Украины вы пригодны к службе в подразделениях морской пехоты, Десантно-штурмовых войсках, подводных лодках, специальных сооружениях и т.д.

Для службы в военных частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других вспомогательных структурах – вы пригодны для службы в логистических, медицинских и других подразделениях, но не в специальных или боевых подразделениях.

непригоден

К службе в виде Вооруженных Сил Украины или по военной специальности определяется непригодность к специализированным подразделениям, таким как Десантно-штурмовые войска или подводные лодки.

В военную службу с пересмотром через 6–12 месяцев – во время военного положения такие военнослужащие увольняются из запаса, но имеют возможность пересмотра состояния здоровья.

В военную службу с исключением из военного учета – дает право на увольнение со службы и исключение из учета. При желании можно подать рапорт на продление службы в соответствии с Приказом МОУ №410.

Что делать дальше?

Обращайтесь в территориальные центры по месту жительства для организации медицинского осмотра и получения дополнительной информации.

"Всем военнообязанным, имеющим статус "ограниченно пригодный", нужно обязательно пройти ВВК по 2 февраля 2025, иначе ожидают штрафы от 17000 до 25 500 грн. Это касается даже тех, у кого есть отсрочка или бронь", — отметили в ТЦК.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Белом доме выразили убеждение, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.