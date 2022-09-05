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Власти Украины просят крымчан следить за объявлениями и обустраивать укрытия

Михаил Подоляк опубликовал заявление к жителям оккупированных территорий

сегодня, 16:40
Автор:

Slava Kot
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Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк попросил жителей временно оккупированных территорий, включая и Крым, быть готовыми к началу деоккупационных действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter аккаунт Подоляка.

Власти Украины просят крымчан следить за объявлениями и обустраивать укрытия

Власти Украины просят крымчан следить за объявлениями и обустраивать укрытия. Фото с открытых источников

В сообщении Михаил Подоляк обращается к жителям полуострова Крым и другим временно оккупированным территориям. Советник Офиса Президента просит следить за всеми объявлениями и рекомендациями представителей органов власти для собственной безопасности.

Также Михаил Подоляк просит организовать укрытие, обеспечить себя достаточным количеством воды и не забыть зарядить павербанки.

Полное сообщение советника Офиса Президента Украины можно увидеть ниже:


Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях российской армии в первый день украинского контратакувального наступления. Тогда, 29 сентября, россияне потеряли значительную часть своей техники, а также несколько десятков единиц личного состава. Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов. Об этом сообщил спикер "Оперативного командования Юг" Владислав Назаров.

Также, "Комментарии" писали о мнениях американского генерала Бена Ходжеса, который считает, что сейчас Российская Федерация находится на начальной стадии завершения своего существования. Он это выразил после того, как прочитал слова своего военного коллеги Курта Волкера, призвавшего помнить поступки России и деимпериализировать страну. Под поступками Уокер называет начавшиеся войны в Грузии, Украине и Молдове с частичной оккупацией этих стран. Кроме того, Бен Ходжес призвал быть готовым к распаду Российской Федерации.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1566758119962820608
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