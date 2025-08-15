Власти опоздали с важным решением: нардепы требуют радикальных изменений

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Власти планируют смягчить условия выезда за границу для некоторых категорий мужчин. В частности, планируют разрешить пересечение границы мужчинам в возрасте до 22 лет (пока действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет). В Верховной Раде предлагают пойти дальше – открыть границы для всех.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
О необходимости принятия такого решения рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, выезд мужчин за границу будет разрешен до 22 лет. Там, как подчеркнул политик, не будет никаких ограничений – как сейчас выезжают до 18 лет.
Напомним: портал "Комментарии" писал об опасной инициативе позволить расставаться украинцам через приложение "Действие". Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что развод через приложение "Дии" станет возможным осенью. В Верховной Раде подвергли критике такую инициативу.
По словам народного депутата Украины Максима Бужанского, будущая процедура расторжения брака в "Дии" — это самое безумное, что можно было бы предложить Украине в целом, и в нынешней ситуации особенно.
По его убеждению, есть сервисы, нотариальное заверение договоров и соглашений, расторжение брака, которые нельзя упрощать, там нужно лично прийти и подтвердить не через кого-то, иначе это опасно.