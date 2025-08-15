Власти опоздали с важным решением: нардепы требуют радикальных изменений

Власти планируют смягчить условия выезда за границу для некоторых категорий мужчин. В частности, планируют разрешить пересечение границы мужчинам в возрасте до 22 лет (пока действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет). В Верховной Раде предлагают пойти дальше – открыть границы для всех.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

О необходимости принятия такого решения рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, выезд мужчин за границу будет разрешен до 22 лет. Там, как подчеркнул политик, не будет никаких ограничений – как сейчас выезжают до 18 лет.

"Но опять же: почему так поздно? Если бы сделали это весной, то очень много мальчиков остались бы в Украине и поступили в украинские университеты, а не выезжали за границу в 17 лет. И вообще, надо открывать границы для всех. И перестать наживаться на этом", — убежден Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал об опасной инициативе позволить расставаться украинцам через приложение "Действие". Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что развод через приложение "Дии" станет возможным осенью. В Верховной Раде подвергли критике такую инициативу.

По словам народного депутата Украины Максима Бужанского, будущая процедура расторжения брака в "Дии" — это самое безумное, что можно было бы предложить Украине в целом, и в нынешней ситуации особенно.

По его убеждению, есть сервисы, нотариальное заверение договоров и соглашений, расторжение брака, которые нельзя упрощать, там нужно лично прийти и подтвердить не через кого-то, иначе это опасно.



