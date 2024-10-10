Власти оккупированной Луганщины вынуждают школы агитировать за поступление в армию РФ

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Черновалова Кристина
В временно находящейся под контролем России Луганской области местные школы получили приказ проводить активную агитацию среди учащихся для их дальнейшего вступления в вооруженные силы РФ. Об этом рассказал Алексей Артюх, главный редактор Трибун, во время своего выступления в Медиацентре Украина.
На оккупированной Луганщине школы используют для вербовки в армию РФ
По словам Артюха, каждая школа в оккупированном регионе должна вести активную страницу в социальной сети Вконтакте. Это стало обязательным после того, как российское руководство издало распоряжение о регулярном размещении на этих страницах материалов, побуждающих молодежь к вступлению в армию.
Не только в онлайн пространстве, но и прямо в классах учителя получили указания проводить разговоры с учениками о военной службе в России. Учителя обязаны еженедельно отчитываться о своей деятельности, включая количество учащихся, которых они пытались повлиять, и места, где расклеены агитационные материалы.
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