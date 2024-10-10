Власти оккупированной Луганщины вынуждают школы агитировать за поступление в армию РФ

В временно находящейся под контролем России Луганской области местные школы получили приказ проводить активную агитацию среди учащихся для их дальнейшего вступления в вооруженные силы РФ. Об этом рассказал Алексей Артюх, главный редактор Трибун, во время своего выступления в Медиацентре Украина.

На оккупированной Луганщине школы используют для вербовки в армию РФ

По словам Артюха, каждая школа в оккупированном регионе должна вести активную страницу в социальной сети Вконтакте. Это стало обязательным после того, как российское руководство издало распоряжение о регулярном размещении на этих страницах материалов, побуждающих молодежь к вступлению в армию.

Не только в онлайн пространстве, но и прямо в классах учителя получили указания проводить разговоры с учениками о военной службе в России. Учителя обязаны еженедельно отчитываться о своей деятельности, включая количество учащихся, которых они пытались повлиять, и места, где расклеены агитационные материалы.

Каждая школа оккупированной Луганщины обязана завести страницу в социальной сети "Вконтакте", потому что это обязательное правило, и его никто не может нарушать, это контролируется фсб. Несколько недель назад на оккупированной территории Луганщины было спущено распоряжение о том, что на этих страницах должна быть размещена агитация подписания контракта с вооруженными силами российской федерации. Более того, не только в социальных сетях, но и в школах учителей обязали агитировать. И каждую среду в 13:00 они обязаны отчитаться, сколько людей они сагитировали, где были расклеены листовки и тому подобное. То есть, под контроль берется все", – сообщил Алексей Артюх.