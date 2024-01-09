Власти обсуждают принудительную эвакуацию из одного украинского города

Украинские власти рассматривают возможность провести принудительную эвакуацию семей с детьми из Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в интервью Укринформу.



Принудительная эвакуация в Украине. Фото из открытых источников

Александр Прокудин подчеркнул, что в Херсоне находится опасно, поэтому обсуждается возможность принудительной эвакуации из города.

"Херсон находится в зоне, где обязательна эвакуация, но город не входит в список населенных пунктов, где она проводится принудительно", — говорит глава Херсонской ОВА.

По словам Продукина, в случае обострения ситуации местные власти объявят об эвакуации под принуждением.

"Не следует доводить до ситуации, когда для спасения жизни семей с детьми нашим военным и полицейским придется принимать эвакуационные меры на грани сил и возможностей", — заявил Александр Прокудин.

Госслужащий добавил, что все, кого эвакуируют в другие регионы, могут рассчитывать на трехразовое питание или гуманитарную помощь в виде пищевых продуктов. Кроме того, есть стандартные выплаты для внутренних переселенцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России из-за отсутствия воды растапливают снег для мытья детей. Проблема возникла в одном из регионов РФ, где в морозы поставили на ремонт водонапорную башню и она не функционирует уже более трех недель.

Также "Комментарии" писали об Израиле, обсуждающем возможность переселить палестинцев в другие страны. Одним из вариантов рассматривают "добровольное переселение" в Демократическую республику Конго, в то время как другой – Саудовская Аравия.