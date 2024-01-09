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Власти обсуждают принудительную эвакуацию из одного украинского города

В Украине рассматривают возможность начать процесс эвакуации из находящегося под постоянной угрозой российских атак города.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Украинские власти рассматривают возможность провести принудительную эвакуацию семей с детьми из Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в интервью Укринформу.

Власти обсуждают принудительную эвакуацию из одного украинского города

Принудительная эвакуация в Украине. Фото из открытых источников

Александр Прокудин подчеркнул, что в Херсоне находится опасно, поэтому обсуждается возможность принудительной эвакуации из города.

"Херсон находится в зоне, где обязательна эвакуация, но город не входит в список населенных пунктов, где она проводится принудительно", — говорит глава Херсонской ОВА.

По словам Продукина, в случае обострения ситуации местные власти объявят об эвакуации под принуждением.

"Не следует доводить до ситуации, когда для спасения жизни семей с детьми нашим военным и полицейским придется принимать эвакуационные меры на грани сил и возможностей", — заявил Александр Прокудин.

Госслужащий добавил, что все, кого эвакуируют в другие регионы, могут рассчитывать на трехразовое питание или гуманитарную помощь в виде пищевых продуктов. Кроме того, есть стандартные выплаты для внутренних переселенцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России из-за отсутствия воды растапливают снег для мытья детей. Проблема возникла в одном из регионов РФ, где в морозы поставили на ремонт водонапорную башню и она не функционирует уже более трех недель.

Также "Комментарии" писали об Израиле, обсуждающем возможность переселить палестинцев в другие страны. Одним из вариантов рассматривают "добровольное переселение" в Демократическую республику Конго, в то время как другой – Саудовская Аравия.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3810922-oleksandr-prokudin-nacalnik-hersonskoi-ova.html
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Ще одно звільнене і захищене місто кривавим Карликом. Добре хоч дітей ворогу не лишають. Мужність потрібна і для того щоб своєчасно визнати поразку. Ті, хто знайшов свій комфорт за спинами інших на війні, несуть відповідальність за затягування. Так колись Гітлер тягнув до останнього хоч в нього вистачило мужності прийняти отруту. Сучасний Фюрер і цього не зробить, доживе до 90 років і як Пол Пот здохне на самоті з кривавими дітлахами в очах


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