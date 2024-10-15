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Власти города на Донбассе призывают выезжать, пока еще есть такая возможность

Враг ударил по центральной части Покровска. Повреждены жилые дома

сегодня, 10:23
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Недилько Ксения

Каждый день Покровская громада находится под обстрелами. Российские оккупационные войска рушат объекты критической инфраструктуры и жилую застройку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Власти города на Донбассе призывают выезжать, пока еще есть такая возможность

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Вчера, 14 октября, около 11:00 произошло враждебное попадание в одну из центральных улиц. В зоне поражения оказались 3 частных дома. Информация о пострадавших не поступала.

В тот же день в 19:15 произошли обстрелы южной части Покровска. Незначительные повреждения получили несколько частных домохозяйств.

"К счастью, в этот раз никто из местных жителей не пострадал. Своевременная эвакуация спасает жизнь!" – отметили в местных властях и напомнили, что в громаде продолжается эвакуация гражданского населения.

Из-за усложнения ситуации безопасности станцией отправления является Павлоград. Для регистрации на поезд нужно оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской ГВА по номеру: 0-800-300-101.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Трудная ситуация еще в одном городе Донетчины: враг штурмует целыми батальонами

Российские войска недавно провели усиленную механизированную атаку взвода по направлению Курахово на фоне наступательных операций в этом районе 14 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что украинские войска недавно отразили механизированную атаку российского батальона, состоящую из 25 бронемашин и пяти танков в направлении Курахово. Сообщается, что украинские войска уничтожили семь бронемашин и один танк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на Ставке докладывал Главком Сырский. Сейчас продолжаются активные действия по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Также по данным Кураховской ГВА, вчера вечером враг совершил безжалостный массированный авиаудар по городу. 5 КАБами россияне ударили по Кураховской городской больнице. Повреждены и близлежащие многоквартирные дома. Без погибших и раненых.



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