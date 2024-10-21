Власти дали совет, что нужно сделать с первым пленным военным из КНДР

В Яньбянь-Корейской автономной префектуре КНР проживает около 900 000 корейцев. Эта префектура непосредственно граничит с русским Приморским краем. Всего корейцев в КНР более 2 млн., отметил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Войска КНДР

По его мнению, первого же пленного корейца украинские ответственные лица должны немедленно вывести на пресс-конференцию с участием иностранных СМИ и всего дипломатического корпуса в Украине, а то уже все эти заявления партнеров, что "это — красная линия, но подтверждений нет" уже надоели .

"Космическую разведку имеете, радиоперехват имеете, агентурную разведку есть… а подтвердить не можете", — отметил Чалый.

Дипломат призвал прекратить предупреждать о здравом смысле, ожидая от россиян рациональных решений – нужно готовиться к реалиям.

"Это уже будет не российская война против Украины. Это будет как минимум региональная война с привлечением ключевых глобальных игроков. А что дальше может происходить – мы знаем из истории", — подчеркнул Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина требует "немедленной и решительной реакции" со стороны евроатлантического сообщества и мира на то, что Северная Корея поддерживает Россию вооружениями и военными. В частности, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. По его мнению, лучшим ответом станет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, который представил президент Владимир Зеленский. По его словам, поскольку страна-агрессор масштабирует свою войну, союзники должны масштабировать военную поддержку Украины – снять ограничения на дальнобойные удары, начать перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной, предоставить приглашения в НАТО и увеличить инвестиции в украинское производство вооружений.



