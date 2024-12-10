Власть встала на прямой путь поражения в войне: тревожный прогноз

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский снова выступил против снижения призывного возраста. Его основной довод заключается в том, что не нужно компенсировать недостаток оружия и подготовки молодостью солдат. Такую позицию подверг критике военный Юрий Касьянов.
Мобилизация в Украине
При этом он подчеркивает, что в бригадах, действительно, некомплект бойцов, потому что уже практически всех старых выгребли, уже работать некому, даже в оборонном секторе, потому что опытные конструкторы, инженеры, сборщики, сварщики — это люди старше 25 лет, лучшие — старше 30 лет, потому что опыт не купишь ни за какие деньги.
По его словам, в самих Штатах в сухопутных войсках и морской пехоте средний возраст бойцов — до 25 лет (включая командиров и генералов), и эта армия постоянно воюет. Мобилизационный возраст в Америке на случай большой войны – от 18 до 26 лет. А у нас наоборот, подчеркнул Касьянов, и добавил, что это при том, что наша война велика.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине раскритиковали предложение штатов снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Эксперты считают, что 18-летние юноши ни физически, ни психологически не готовы быть, например, штурмовиками.
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