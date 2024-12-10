Власть встала на прямой путь поражения в войне: тревожный прогноз

Президент Владимир Зеленский снова выступил против снижения призывного возраста. Его основной довод заключается в том, что не нужно компенсировать недостаток оружия и подготовки молодостью солдат. Такую позицию подверг критике военный Юрий Касьянов.

Мобилизация в Украине

"А старостью солдат плохую подготовку и нехватку оружия можно компенсировать? У нас самая старая армия в мире с официальным средним возрастом старше 45 лет (в реальности, думаю, за 50 лет точно) — разве такая армия может эффективно воевать?" – спрашивает военный.

При этом он подчеркивает, что в бригадах, действительно, некомплект бойцов, потому что уже практически всех старых выгребли, уже работать некому, даже в оборонном секторе, потому что опытные конструкторы, инженеры, сборщики, сварщики — это люди старше 25 лет, лучшие — старше 30 лет, потому что опыт не купишь ни за какие деньги.

"Вы отправитесь лечиться к стоматологу 22 лет? Призовете к себе домой двадцатилетнего сантехника? Госдеп заявил, что США полностью экипируют и подготовят наших бойцов в случае снижения призывного возраста. Американцы что-то знают. Ведь не так уж они глупы, как вы думаете", — отметил Касьянов.

По его словам, в самих Штатах в сухопутных войсках и морской пехоте средний возраст бойцов — до 25 лет (включая командиров и генералов), и эта армия постоянно воюет. Мобилизационный возраст в Америке на случай большой войны – от 18 до 26 лет. А у нас наоборот, подчеркнул Касьянов, и добавил, что это при том, что наша война велика.

"Упорное нежелание наших властей снизить мобилизационный возраст – это прямой путь к поражению страны, и тогда уже наши враги будут призывать нашу молодежь в свою армию. Нежелание снижать мобилизационный возраст – чистый популизм в расчете на предстоящие выборы. Но этот же популизм приведет к тому, что никаких выборов в Украине больше никогда не будет", – заявил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине раскритиковали предложение штатов снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Эксперты считают, что 18-летние юноши ни физически, ни психологически не готовы быть, например, штурмовиками.



