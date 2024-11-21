Власть обманывает и зарабатывает на войне: военный рассказал, что демотивирует Силы обороны

Кризис в украинской военной системе очевиден, отмечает военный Егор Фирсов. По его словам, то, что Силы обороны держат фронт происходит вопреки системе.

Егор Фирсов

Военный отметил, что в первую очередь необходимо отпустить "советские" кадры и дать лифт молодым офицерам-полковникам, руководившим подразделениями бригады под огнем КАБ, видели потери не в цифрах, а в фамилиях и позывных своих воинов.

Кроме того, добавил Фирсов, надо поблагодарить уважаемых дядей-генералов с большими звездами, которые не руководили реальным боем в современной войне, и попрощаться. Если войной дронов, а именно так называют эту войну, руководят люди, которые не понимают, что это и как оно работает, то их незнание стоят нам слишком дорого, добавил военный.

Как говорит Фирсов, не может быть такого, что тыловики получают награды и звания, а подразделения, уничтожившие кучу техники, которые в прямом смысле держат фронт, за год не получили ничего, даже грамоты.

"Еще одно – обещали финансовое вознаграждение – выполняйте класть асфальт, делать фестивали, строить корты – делайте то, что обещали. Где дополнительные пехоты на передовой? Где дополнительные 70 тысяч гривен пехоты на передовой? Где бонусы за уничтоженную технику? Ничто не демотивирует больше, чем невыполнение обещанного", – подчеркнул Фирсов.

Кроме того, по его словам, война для многих "чиновников" давно превратилась в бизнес. Каждый, кто сидит на поставках и обеспечении, тянет "своего" производителя. что нужно, подчеркнул военный.Поэтому деньги тратятся, но до фронта часто доходит, мягко говоря, не то, что нужно, подчеркнул военный.

"Основная проблема нашей армии – в ее советстве. Нехватка людей, дефицит оружия – это уже производные. Система управления, отношение к людям – именно они определяют эффективность войска. Ибо само по себе наличие оружия ничего не решает, если у людей нет мотивации и стимулов рисковать жизнью применяя его", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные идут в СЗЧ целыми ротами.



