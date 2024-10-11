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Власть готова объявить выборы в любой момент: что об этом свидетельствует

Избирательный процесс может быть запущен в любой момент

11 октября 2024, 21:46
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Марьян Ощановский

Впервые серьезная дискуссия о выборах в Украине началась в октябре-ноябре прошлого года. Дискуссия, в частности, касалась вопроса, какие выборы нужно провести первыми – президентские или парламентские.

Власть готова объявить выборы в любой момент: что об этом свидетельствует

В Украине все чаще говорят о выборах. Фото из открытых источников

По словам политолога Алексея Кошеля, год назад подготовка к выборам политическими силами действительно велась.

"У меня была информация, что партийные штабы вели активную подготовительную работу. Официально власти заявляли, что проведение выборов запрещает законодательство, однако в Конституции соответствующего запрета нет", — отметил политолог.

По словам эксперта, с тех пор позиция властей в вопросе законодательного регулирования организации выборов не изменилась.

"Представители правящей партии и сегодня отмечают, что проведению выборов препятствует только законодательство, которое 226-ю голосами можно изменить хоть завтра. Именно поэтому вполне допускаю, что формат политико-правового механизма проведения выборов может быть запущен в любой момент. А если к этому формату присоединятся несколько партий по оппозиции, полуоппозиции или внепарламентской оппозиции, то вопрос общества о целесообразности проведения выборов вообще будет снят", — заявил Алексей Кошель.

По мнению политолога, украинские власти могут быть заинтересованы в запуске избирательного процесса до завершения активной фазы боевых действий, чтобы устранить не сформировавшиеся политические силы военных от активного участия в избирательной кампании.

"Власть заинтересована, чтобы участниками выборов не были политические партии из среды военных", — добавил политический эксперт.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=twT-vurMW8A&t=3417s
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