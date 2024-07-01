Власть должна прекратить спонтанную мобилизацию: чем ее можно заменить

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский прокомментировал идею использования лотереи в призыве по образцу США или Литвы. По его мнению, такая идея не целесообразна, потому что "там, где стоит "выжить" и "лотерея" – у меня нет знака равна".
Игорь Луценко
То есть, отмечает военный Игорь Луценко, Зеленский трактует лотерею так: кто вытащил счастливый билет, не идет служить, кто не вытащил — подлежит призыву.
Однако, по его словам, идея лотереи вовсе не в этом, она вовсе не отрицает принцип "воевать все". С помощью лотереи можно определить очередность призыва. То есть люди, родившиеся в определенные лотереей дни, подлежат призыву в ближайший месяц. В следующем месяце следующие даты опять-таки определены случайным образом, подчеркнул Луценко.
По его мнению, с помощью лотереи можно было уменьшить бешеную коррупцию в этой сфере, и, главное, дать возможность сотням тысяч специалистов спокойно заниматься обеспечением тыла армии, в частности, работать в многочисленных предприятиях, обеспечивающих военные подразделения всем необходимым, в том числе, и вооружениям.
Кроме того, он добавил, что сейчас сложилась ситуация, что более 80% военнообязанных не воюют. Зато те, кто на фронте, обязаны служить беспрестанно — до смерти, тяжелого увечья или демобилизации по возрасту. На мой взгляд, это первая этическая проблема, которую следует решить, подытожил военный.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский прокомментировал темпы мобилизации и идею ее проведения через лотерею.
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