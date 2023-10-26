Власть должна немедленно разблокировать движение судов с зерном из Одесских портов», - журналист Юрий Бутусов

Украинские власти блокируют экспорт зерна и получение валютных поступлений, создают убытки для производителей, а Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой решить эту скандальную историю – в ассоциации заявили о безосновательных задержаниях судов с зерном в портах Одесской области. Об этом на своей странице в сети Фейсбук пишет эксперт, журналист Юрий Бутусов.

Юрий Бутусов (фото из открытых источников)

"По данным источников Цензор.Нет, проблемы экспортерам создают силовые структуры, подчиненные заместителю главы офиса президента Олегу Татарову. Таким образом создается очередная коррупционная схема, чтобы все экспортеры сейчас бегали и умоляли выпустить их суда, за простой которых они платят десятки тысяч долларов на день, и тогда их мольбе пойдут на встречу, и в офисе президента на очередной встрече с Татаровым и Шурмой расскажут, на какие счета нужно платить за беспрепятственный выпуск судов с зерном за границу", – пишет Юрий Бутусов.

Он уверен: несмотря на войну, зерновики пытаются сохранять рабочие места и платить налоги, но кроме российских бомб и ракет бизнес добивают сами власти.

"Власти должны немедленно снять ограничения на экспорт зерна, прекратить блокировку работы бизнеса. Если эти все упитанные силовики, которые блокируют зерно из ДБР, БЭБ и офиса президента хотят что-то заблокировать, пусть сейчас идут в Авдеевку и блокируют российское наступление, здесь вас всех очень не хватает в окопах", – считает журналист.

Эксперт также отметил: объяснения от власти, будто бы остановили суда из-за угрозы со стороны российских самолетов, просто не выдерживают никакой критики. Ведь русские самолеты летают в Черном море с начала войны.

Напомним, в Украинской зерновой ассоциации сообщили, что обеспокоены сообщениями участников рынка зерна о необоснованной задержке загруженных зерном судов для экспорта в портах Большой Одессы. Такая задержка судов в портах наносит колоссальный ущерб украинским аграриям и Государственному бюджету страны.

Как рассказал эксперт-социолог Сергей Штепа, в то время как в правительстве говорят об огромной роли аграрного экспорта, на местах в Одесской области осуществляют диверсию против Украины и против государственных и национальных интересов страны. Эксперт уверен, что в правительстве должны вмешаться в ситуацию и как можно быстрее разблокировать порты Большой Одессы.