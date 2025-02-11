Предложения президента Владимира Зеленского для привлечения в ряды ВСУ людей в возрасте 18-24 лет не справедливы в отношении добровольцев, уже присоединившихся к армии, отметил офицер ВСУ Николай Мельник.

Молодежь будут привлекать к армии. Фото из открытых источников

"Власти хотят предложить хорошие условия для молодежи, готовые идти на контракт в ВСУ. Тезис: 1 млн грн в год дополнительно ко всем выплатам; нулевая ипотека; поступление без экзаменов в любое высшее учебное заведение и оплата контракта государством. Идея интересная, но не справедливая по отношению к тем, кто добровольно мобилизовался в 2022/23 годах", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ считает, что государство делит солдат на два сорта.

"Одни должны тянуть и ссориться за "боевые" и "окопные", потому что у нас только водители и "персональные ассистенты" командиров не имеют проблем с выплатами. Другая категория получит деньги, льготы и облегченное будущее. Первые уже рыгают третий год, а вторым предлагают четко определенный срок", — возмутился он.

По мнению военного, целесообразнее и справедливее было бы заключить аналогичные соглашения в пехоте и дать людям надежду на то, что бои за посадки когда-нибудь прекратятся в их жизни, а их жертвенность будет хоть немного оплачена государством.

"Условия службы и порядок вознаграждений должны отталкиваться не от возраста, а от условий службы и вклада в борьбу с врагом", — резюмировал офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.