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Марьян Ощановский
Предложения президента Владимира Зеленского для привлечения в ряды ВСУ людей в возрасте 18-24 лет не справедливы в отношении добровольцев, уже присоединившихся к армии, отметил офицер ВСУ Николай Мельник.
Молодежь будут привлекать к армии. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ считает, что государство делит солдат на два сорта.
По мнению военного, целесообразнее и справедливее было бы заключить аналогичные соглашения в пехоте и дать людям надежду на то, что бои за посадки когда-нибудь прекратятся в их жизни, а их жертвенность будет хоть немного оплачена государством.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.
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