Глава украинского государства Владимир Зеленский дал ответ, поедет ли в Москву на приглашение российского диктатора Владимира Путина, чтобы провести там двустороннюю встречу. Об этом он заявил в интервью для ABC на месте разрушенного российским ударом американского предприятия.

Владимир Зеленский заявил, ответит ли на приглашение Путина в Москву

"Я не могу ехать в Москву, когда моя страна под ракетами, под атаками каждый день. Я не могу ехать в столицу этого террориста", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Путин это понимает и пользуется. Мол, это выглядело бы так же, если бы российского диктатора пригласили в Киев.

Зеленский добавил, что Путин играет в игры и ему нельзя доверять никоим образом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Путин готов к встрече с украинским президентом только в Москве не просто так.

"Имея дело с переговорной стратегией путина с 2014 года, нам украинцам, тяжело серьезно воспринимать и комментировать его заявления. Мы то знаем, что мирных переговоров и мира он не стремится. Все переговорные маневры – это его дополнительный инструмент войны. Переговоры – это тоже его война. Но из уважения к западным партнерам приходится этот бред обсуждать и подводить их наконец к пониманию истинных намерений путина. Не желает он останавливать войну. Ему нужна вся Украина", – подчеркивает Маляр.

Она отмечает, что приглашение в Москву на переговоры президента Украины Владимира Зеленского – это в переводе с фсбешного – "даже и не мечтайте, никакого мира".