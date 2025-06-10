Владимир Зеленский заявил, какой должен быть ответ на удары по Украине

Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Которую ночь вместо прекращения огня – массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По его данным, всего в ударе россияне применили 315 дронов, из них 250 – "шахеды", и 7 ракет, в том числе 2 – баллистика северокорейского производства. Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильным. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны, и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", – подчеркнул президент.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью враг массированно атаковал город Киев, Киевскую область и Одессу, из-за чего есть большие разрушения гражданской инфраструктуры, погибшие и раненые мирные жители. Это очередная ежедневная атака за последние недели, когда россияне не дают отдохнуть украинцам от постоянных налетов "шахедов" и ракет.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что Россия даже не думает останавливаться.

"Это мина, которая приведет к большой войне в Европе при участии многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда рождает желание ею воспользоваться. И это уже давно вопрос не об Украине. Держимся", — добавил Коваленко.