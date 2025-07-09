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Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом: о чем договорились

Президент Украины договорился с представителем Трампа об усилении ПВО в Украине

9 июля 2025, 21:37
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский встретился и со спецпредставителем Президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом президент сообщил в своих соцсетях.

Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом: о чем договорились

Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом: о чем договорились

Глава украинского государства сообщил, что стороны обсудили поставки оружия и усиление ПВО.

"На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине.

Подробно сфокусировались на санкционном давлении. Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Президента Трампа, обеих партий и весь американский народ за помощь и поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме подтвердил, что Украина попросила у США ЗРК "Patriot" для сбивания российских целей. Американский лидер отметил, что Patriot очень дорогой.

"Украина попросила Patriot. Я рассмотрю этот вопрос. Но это очень дорого. Меня не устраивает происходящее в Украине", — заявил Трамп. Также глава Белого дома в очередной раз повторил, что "не доволен происходящим в Украине".

"Минувшей ночью Россия запустила более 700 дронов. Это нужно остановить. Погибает до 7000 человек каждую неделю с обеих сторон", — добавил он.



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