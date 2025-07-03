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Владимир Зеленский сообщил о важных соглашениях с США: о чем идет речь

Президент Украины сообщил, что «шахеды» будут сбивать дроны-перехватчики

3 июля 2025, 16:59
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию сообщил, что был подписан копродакшен между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Владимир Зеленский сообщил о важных соглашениях с США: о чем идет речь

Владимир Зеленский сообщил о важных соглашениях с США: о чем идет речь

"Будет несколько компаний. Сосредотачиваются прежде всего на дронах разного типа, но то, что самое главное – это этот год и следующий. Этот год – сотни тысяч. И следующий год – будет увеличение.

Главный компонент – это дроны-перехватчики, которые уже показали себя в Украине. Очень рассчитываем на сбивание "шахедов" в большом количестве. Это хорошее начало работать в этом направлении. Также договорились с коллегами, что некоторые наши продакшены смогут получить доступ к соответствующим технологиям. Это может ускорить возможность увеличения производства", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, на то, что было подписано между странами, на все это нужны большие деньги.

"И я рассчитываю на наши отношения с Данией. Дания нас поддерживает для продолжения датской модели и финансового расширения. Подходящие дроны, о которых я уже сказал. Кроме того, есть еще ракетная программа. Об этих деталях буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляен, и с Антониу Коштой", – подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия имеет техническую возможность периодически запускать до 500 ударных дронов типа "Шахед" по Украине, но совершать такие массированные атаки ежедневно она не способна.

"Ежедневный запуск 450-500 "Шахедов" технически невозможен. Однако иногда, после накопления достаточного количества дронов, Россия действительно может совершать подобные массовые удары", — пояснил Буданов.



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