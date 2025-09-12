Цель Путина – это оккупация всей Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что российский диктатор так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не вынудить его изменить цели фундаментально.

Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо заставить Путина изменить свои цели

"Русская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится горючее. Именно поэтому так важно, чтобы были сильные ответы на каждый вызов. Россия должна поверить, что Америка, Европа и Запад не позволят России воевать. Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику", – подчеркнул глава украинского государства.

При этом президент Украины отметил, что, когда в Киеве представитель Трампа Кит Келлог, киевляне могут спать спокойно, потому что Путин сдерживается от атаки по Украине именно в эти дни.

"К сожалению, это не работает с представителями других государств", – отметил Владимир Зеленский, подчеркнув, что вероятно, Путин все же признает силу США и хотя и не прекращает войну, может корректировать свое поведение. "Благодарю всех, кто помогает этого достичь, кто поддерживает нашу защиту. Только вместе мы можем достичь мира. И только если будем сильно отвечать на все вопросы, касающиеся этой войны. Так, чтобы цели изменились", – добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что внутренний документ Минобороны ФРГ показывает, что правительство утвердило на помощь Украине в 2026-2027 годах примерно на 10 млрд евро меньше начального запроса ведомства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Журналисты ссылаются на документ Федерального министерства обороны (BMVg), направленный в конце августа депутатам Бундестага. Согласно ему, еще в июне Министерство обороны подало в Министерство финансов заявку на 15,8 млрд евро на следующий год и 12,8 млрд евро на 2027 год для военной поддержки Украины. Но на два года было утверждено лишь по 9 млрд. евро, включая 500 млн. евро, которые будут возвращены из фонда ЕС.