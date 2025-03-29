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Владимир Зеленский обратился к США и Европе: «Нужна сильная реакция»

Президент Украины призвал США и Европу отреагировать на ежедневный террор России против Украины

29 марта 2025, 22:05
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Недилько Ксения

Невозможно игнорировать сотни Shahed каждую ночь. Мы ожидаем реакцию, серьезную реакцию. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает портал "Комментарии".

Владимир Зеленский обратился к США и Европе: «Нужна сильная реакция»

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

"Сильная реакция очень нужна – прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию нужно принудить к миру. И только принуждение сработает", — заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что предложение Америки о бесспорном прекращении огня уже долго находится на столе без адекватного ответа из России. "Это о многом говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление", — заявил президент Украины.

Напомним, прямо сейчас оккупанты атакуют Харьков ударными беспилотниками. Есть много попаданий, из-за которых произошли пожары. Уже известно об одном погибшем человеке. Количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до четырнадцати человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.

По предварительным данным Игоря Терехова, среди поврежденных объектов — торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание.

Вчера оккупанты совершили массированную атаку "шахедами" по Днепру . Из-за чего произошло прямое попадание в гостинично-ресторанный комплекс, в жилые дома, предприятия, заведения. Были уничтожены автомобили. Погибли четыре человека, более 20 получили ранения разной степени тяжести.                                                                                 



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