"Владимир Зеленский купил крупнейший инвестиционный банк": что известно

В сети распространяется фейковая информация, что один из крупнейших частных инвестиционных банков Франции Milleis Banques был приобретен компанией, связанной с украинским Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Центр провел проверку и выяснил, что это фейк. Как источник информации указываются "французские СМИ", однако ни одно авторитетное медиа не сообщало о таком соглашении. Видео, которое выглядит как новостной репортаж и используется как "доказательство", содержит несуществующий логотип телеканала.

" Этот фейк распространяется в англоязычном сегменте соцсети X через аккаунты, систематически участвующие в дезинформационных кампаниях против Украины. Также эта история распространяется через российскую дезинформационную сеть Pravda, о деятельности которой ранее сообщал Центр. Российские Telegram-каналы иллюстрируют сообщения на эту тему скриншотом заголовка несуществующей новости от 6 марта 2025 года ", – заявили в ЦПД.

Параллельно с этой дезинформацией в соцсетях на англоязычную аудиторию ходят другие ложные сообщения о Президенте Украины, что свидетельствует о целенаправленной дискредитационной кампании. В частности, присутствуют сообщения, что Владимир Зеленский владеет домом во Флориде стоимостью 35 миллионов долларов и имеет 1,2 миллиарда долларов на счете в зарубежном банке. Этот фейк был придуман россиянами еще в феврале 2022 и неоднократно опровергался.

" Призываем критически воспринимать информацию в сети и доверять только верифицированным источникам информации! " – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне распространяли информацию о якобы покупке Президентом Украины Владимиром Зеленским "виллы с подземным бункером" за €17 млн на "острове миллиардеров" Сен-Бартелеми.