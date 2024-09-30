Попытка организовать мирные переговоры: СМИ выяснили причину визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре совершил важный визит в США, где представил план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты Камали Харрис и Дональду Трампу. Испанское издание El Pais считает, что поездка в США может стать подготовительным этапом Украины к возможным мирным переговорам с Россией.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как пишет испанское издание, после двух с половиной лет войны Украина достигает предела своих возможностей и ее ждет зима суровых ограничений электроэнергии из-за постоянных бомбардировок России.

"Человеческие потери уже тяжело перенести, а моральный дух граждан начинает ослабевать, несмотря на их продемонстрированную способность к устойчивости", — пишет El Pais.

Помимо давления внутри страны также усиливается внешнее давление для переговоров, на которых Украина "вынуждена будет пойти на болезненные уступки". Однако Зеленскому будет трудно объяснить собственному народу любые уступки, которые коснутся сохранения суверенитета Украины и ее территории.

В этой ситуации Владимир Зеленский, зная о возможности переизбрания Дональда Трампа президентом США и его неоднозначной позиции по войне в Украине, решил "готовиться к худшему". Между тем, если победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, Украина надеется "на скорейшее окончание войны".

По словам Зеленского, чтобы сесть за стол переговоров, Украине нужно "нечто, что изменит правила игры России для заключения мира". Поэтому в США был представлен план победы, где Зеленский просит союзников разрешить Украине бить по России дальнобойными ракетами. Кроме того, Украина требует гарантии военных поставок и финансовой помощи, а также поддержки со стороны НАТО.

На этом фоне Путин повысил тон своих угроз ядерным ответом на нападение на российскую территорию дальнобойным оружием, а США хотя и обеспечивают Украину финансовой и военной помощью, постоянно подчеркивают, что не нужно прибегать к эскалации и запрещают использование дальнобойного оружия.

"Война, замершая на поле боя, достигла точки зрелости, которая является самой опасной. Будущее Украины, как и всей Европы, будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся шантажу агрессора", — заключает El Pais и добавляет, что, несмотря на возможность уступок Украины в мирных переговорах, Зеленский хорошо знает, что основная задача – это безопасность и сохранение суверенной Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали два закона, которые якобы следует отменить Украине, чтобы приблизиться к мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали, что Трамп хотел унизить Зеленского во время его визита в США.