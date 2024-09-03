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Визит Путина в Монголию: какое решение Украины теперь может обернуться против нее самой

С ратификацией Римского устава Украина получила большое ничего в вопросе наказания Путина и его приспешников

сегодня, 10:04
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин 2 сентября прибыл в Монголию, страну, ратифицировавшую Римский устав.

Визит Путина в Монголию: какое решение Украины теперь может обернуться против нее самой

Владимир Путин

"Теоретически Монголия должна арестовать его по ордеру Международного Уголовного Суда. Зато большое ничего. Путин прошелся по красной дорожке и чувствует себя как дома", – отметил военный, политолог Виктор Таран.

При этом он напомнил, что адепты Римского устава еще недавно говорили, как только Украина его примет, то "путинским приспешникам" будет не сладко.

"Вместо этого — большое ничего… Диктаторским режимам и их сателлитам, он не несет никакой угрозы. Они открыто демонстрируют свою безнаказанность и одновременно разрушают всю систему международного права, построенную на верховенстве права. Так что стоит игнорируемый документ? Зачем мы его ратифицируем?" – спрашивает Таран.

По его словам, он остается скептиком ратификации Римского устава, документа, который США и Израиль не ратифицируют потому что заботятся о своих военных.

"Кстати, его принятие создаст проблемы украинским военным… Большие… Потому что авторитарные режимы будут откровенно его игнорировать… Зато они будут использовать его как инструмент для преследования наших военных. Но кажется в Украине этого никто не хочет учитывать. Хотя большинство военных против", – отметил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин 2 сентября прибыл в Монголию, страну которая является членом МКС, поэтому она должна арестовать его по ордеру этого суда. Впрочем, этого не вышло.

На визит Путина в Монголию отреагировали в МИД Украины. Там отметили, что неспособность правительства Монголии выполнить обязательный ордер МКС на арест Путина — тяжелый удар для Международного уголовного суда и международной системы уголовного правосудия.




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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid02gi7YMtneUGdjVpxCRdBJDsHbJabmFh4SqsMG6cBmJ7Q2SVa77DDkxCYSFdbGbXw9l
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