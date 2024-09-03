Визит Путина в Монголию: какое решение Украины теперь может обернуться против нее самой

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин 2 сентября прибыл в Монголию, страну, ратифицировавшую Римский устав.
Владимир Путин
При этом он напомнил, что адепты Римского устава еще недавно говорили, как только Украина его примет, то "путинским приспешникам" будет не сладко.
По его словам, он остается скептиком ратификации Римского устава, документа, который США и Израиль не ратифицируют потому что заботятся о своих военных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин 2 сентября прибыл в Монголию, страну которая является членом МКС, поэтому она должна арестовать его по ордеру этого суда. Впрочем, этого не вышло.
На визит Путина в Монголию отреагировали в МИД Украины. Там отметили, что неспособность правительства Монголии выполнить обязательный ордер МКС на арест Путина — тяжелый удар для Международного уголовного суда и международной системы уголовного правосудия.
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