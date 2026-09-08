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Виткофф и Кушнер привезли для Украины худший сценарий мира: озвучено тревожное заявление

Народная депутат Анна Скороход сообщила, что представители Дональда Трампа после переговоров в Москве привезли в Киев обновленные мирные предложения, содержащие новые требования к украинской стороне.

8 сентября 2026, 12:00
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Клименко Елена

Представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве якобы привезли в Киев обновленный вариант условий возможного мирного урегулирования. По утверждению народного депутата Анны Скороход, новые предложения оказались более жесткими для Украины, чем те, которые обсуждались ранее. Об этом она рассказала в интервью каналу "Дикий LIVE".

Виткофф и Кушнер привезли для Украины худший сценарий мира: озвучено тревожное заявление

Фото: из открытых источников

По словам Скорохода, результаты московского визита американских представителей сложно назвать дипломатическим прорывом. Нардепка утверждает, что после контактов с российской стороной к перечню возможных условий добавились новые требования к Киеву.

"Это было не то, что не прорыв, они приехали с еще хуже условиями, чем мы имели до", — заявила Скороход.

Как пояснила депутат, ранее среди условий якобы не было требований по внесению изменений в Конституцию Украины и признанию территорий, однако теперь, по ее информации, эти вопросы появились в предложениях.

"Условия хуже привезли: если раньше не требовалось изменений в Конституцию и признание территорий, то сейчас в этом нуждаются", — сказала она.

В то же время Скороход не уточнила, о каких именно конституционных изменениях может идти речь и каких территорий касается вопроса признания. По ее словам, существуют и другие детали предложенных договоренностей, однако раскрывать их публично она не готова.

Депутат объяснила это тем, что получила соответствующие сведения неофициальным путем, поэтому не хочет обнародовать все подробности.

Портал "Комментарии" уже писал , что накануне холодов Украина может получить существенное усиление противовоздушной обороны, критически важное для защиты энергетики от российских атак. Европейская комиссия согласовала украинскую заявку на финансирование закупки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot за счет кредитной программы ЕС в объеме 90 млрд евро.



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